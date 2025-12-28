Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Mysteriöse Türme

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 28.12.2025
Mysteriöse Türme

Mysteriöse TürmeJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 6: Mysteriöse Türme

41 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Forscher bergen die mumifizierten Leichen dreier Kinder aus ihren Gräbern hoch oben in den Anden. Die darauffolgenden Untersuchungen klären, warum die Kinder dort hinterlassen wurden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 3 Staffeln und Folgen