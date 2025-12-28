Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 28.12.2025
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Handelt es sich bei der Leiche, die im Eis des Nanga Parbat gefunden wurde, um den verschollenen Bruder der Bergsteiger-Legende Reinhold Messner?

