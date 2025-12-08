Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verbrechen nebenan - City Confidential

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4vom 08.12.2025
Folge 4: Tod in der Kleinstadt

41 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

In dem beschaulichen Delta Township, Michigan, erschüttert der brutale Mord an einem beliebten Ehepaar die Gemeinde. Angst und Misstrauen greifen um sich, doch die Ermittler folgen einer unerwarteten Spur, die der Täter selbst hinterlassen hat. Stück für Stück entlarvt die Polizei einen kaltblütigen Mörder, dessen Unachtsamkeit ihn schließlich der Gerechtigkeit ausliefert.

