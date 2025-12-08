Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 4: Tod in der Kleinstadt
41 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
In dem beschaulichen Delta Township, Michigan, erschüttert der brutale Mord an einem beliebten Ehepaar die Gemeinde. Angst und Misstrauen greifen um sich, doch die Ermittler folgen einer unerwarteten Spur, die der Täter selbst hinterlassen hat. Stück für Stück entlarvt die Polizei einen kaltblütigen Mörder, dessen Unachtsamkeit ihn schließlich der Gerechtigkeit ausliefert.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
© A&E Television Networks, LLC