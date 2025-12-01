Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 9vom 29.12.2025
82 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Bucks County in Pennsylvania wird im Sommer 2017 in Angst und Schrecken versetzt, als vier jugendliche Männer spurlos verschwinden. Innerhalb weniger Tage wird die scheinbar friedliche Gemeinde zum Schauplatz düsterer Enthüllungen. Nach und nach setzen die Ermittler unermüdlich ein Puzzleteil nach dem anderen zusammen und decken eine Mordserie auf, die alle sprachlos zurücklässt.

