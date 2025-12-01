Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verbrechen nebenan - City Confidential

Mord verjährt nie

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 6 vom 15.12.2025
Mord verjährt nie

Folge 6: Mord verjährt nie

41 Min. Folge vom 15.12.2025

Als eine beliebte Jugendliche in East Millinocket, Maine, tot aufgefunden wird, stürzt die Kleinstadt in tiefe Trauer. Fast vier Jahrzehnte bleibt der Mord unaufgeklärt, Spuren verlaufen im Sand, die Polizei tappt im Dunkeln. Doch eine unbeirrbare Mutter und eine Gemeinschaft, die das Opfer nie vergaß, kämpfen unermüdlich weiter - bis schließlich das dunkle Geheimnis ans Licht kommt und der wahre Täter entlarvt wird.

