SAT.1Staffel 5Folge 1vom 19.12.2016
Folge 1: Die Horror-Klasse

22 Min.Folge vom 19.12.2016Ab 12

Seit Wochen leidet die Karl-Theodor-Gesamtschule unter Vandalismus. Die Direktorin bittet den Jugendcoach Dominik de Lorenzo und die Polizeihauptmeisterin Kathrin Jung um Hilfe. Sofort gerät der 17-jährige Problemschüler Mike Müller in Verdacht. Das Einsatzteam versucht das Vertrauen des Jungen zu gewinnen, doch dann überschlagen sich die Ereignisse auf dem Schulhof.

SAT.1

