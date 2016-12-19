Staffel 5Folge 1vom 19.12.2016
Folge 1: Die Horror-Klasse
Seit Wochen leidet die Karl-Theodor-Gesamtschule unter Vandalismus. Die Direktorin bittet den Jugendcoach Dominik de Lorenzo und die Polizeihauptmeisterin Kathrin Jung um Hilfe. Sofort gerät der 17-jährige Problemschüler Mike Müller in Verdacht. Das Einsatzteam versucht das Vertrauen des Jungen zu gewinnen, doch dann überschlagen sich die Ereignisse auf dem Schulhof.
