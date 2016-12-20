Staffel 5Folge 2vom 20.12.2016
24 Min.Ab 12
Sozialpädagogin Stefanie Beck und Polizeioberkommissar Manuel Wagner werden zu einer Schule gerufen. Die 16-jährige Mia ist während des Unterrichts in Ohnmacht gefallen. Sie hat extrem abgenommen und verweigert jegliches Essen, worunter auch ihre schulischen Leistungen leiden. Das Einsatzteam möchte herausfinden, was Mia in den Schlankheitswahn treibt. Dabei machen sie eine schockierende Entdeckung.
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12