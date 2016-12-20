Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 20.12.2016
Schlank um jeden Preis

Schlank um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 2: Schlank um jeden Preis

24 Min.Folge vom 20.12.2016Ab 12

Sozialpädagogin Stefanie Beck und Polizeioberkommissar Manuel Wagner werden zu einer Schule gerufen. Die 16-jährige Mia ist während des Unterrichts in Ohnmacht gefallen. Sie hat extrem abgenommen und verweigert jegliches Essen, worunter auch ihre schulischen Leistungen leiden. Das Einsatzteam möchte herausfinden, was Mia in den Schlankheitswahn treibt. Dabei machen sie eine schockierende Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen