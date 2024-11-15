Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

sixxStaffel 1Folge 1vom 15.11.2024
Folge 1: Double Down on D's!

41 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow treffen in Las Vegas Sabrina, die eine Autoimmunkrankheit hat. Nach einer Gewichtsabnahme hat sich die junge Frau ihre Brüste machen lassen, doch aufgrund ihrer Krankheit, verschieben sich die Implantate, sodass Sabrina unter großen Schmerzen leidet. Im ländlichen Merced besuchen die Spezialisten Nate. Seit seiner Geburt ist seine Nase stark deformiert. Die Ärzte wollen mithilfe einer OP die Nase korrigieren, damit Nate besser atmen kann.

