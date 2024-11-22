Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Die Beauty Docs on Tour

Crooked And Cracked

sixxStaffel 1Folge 4vom 22.11.2024
41 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Lee hat eine seltene Entwicklungsstörung und wurde ohne Nasenknochen geboren. Ihm wurde deshalb vor Jahren ein Stück Hüftknochen eingesetzt. Allerdings ist die Nase schief gewachsen, weshalb er unter Atemproblemen leidet. Lee hofft nun, dass Dr. Nassif ihm helfen kann. Die Spezialisten besuchen Addie, die als siamesischer Zwilling auf die Welt kam. Seit der operativen Trennung von ihrer Schwester hat Addie ein deformiertes Gesäß, unter dem sie leidet. Können die Ärzte ihr helfen?

