Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 4: Das eine Prozent
41 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Die 19-Jährige Tamara hat bereits eine Million Dollar in Schönheits-OPs investiert. Aufgrund eines Brazilian Butt Lifts, hat die junge Frau Narben an ihrem Gesäß, die sie mithilfe von Dr. Dubrow und Dr. Nassif loswerden will. David hat von Geburt aus eine deformierte Nase. Nun hat er sich für eine Nasenkorrektur entschieden und benötigt Hilfe von den beiden Spezialisten.
