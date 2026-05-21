Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 5: Tödliche Verführung
40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Eine junge Studentin verschwindet spurlos aus ihrer Wohnung. Detective Kay Lewis findet Hinweise auf Gewalt: eine durchgetrennte Türkette, verdächtige Flecken in der Badewanne und ein durchwühltes Zimmer. In Tagebucheinträgen der Vermissten taucht ein Name immer wieder auf: Captain Dwight Beddingfield, ihr deutlich älterer Ausbilder. Er ist verheiratet, hat Kinder - und ist Begünstigter ihrer Lebensversicherung über mehrere hunderttausend Dollar.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH