Die Santa-Clause-RäuberJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 13: Die Santa-Clause-Räuber
39 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
In einer verschneiten Kleinstadt wird ein junger Mann leblos in einer Schneewehe gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Keine Spuren, keine Hinweise, keine Identität. Als sich herausstellt, dass das Opfer tief in illegale Geschäfte verstrickt war, führt die Spur zu einem spektakulären Raubüberfall und gefährlichen Verbindungen. Jahre vergehen, bis moderne Forensik einen entscheidenden Durchbruch bringt.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH