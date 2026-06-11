Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 10: Im Bann der Sekte
40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Als der Kameramann Allen Ross spurlos verschwindet, beginnt eine jahrelange Suche nach Antworten. Der Filmemacher hatte sich einer spirituellen Gemeinschaft in Oklahoma angeschlossen und den Kontakt zu Familie und Freunden abgebrochen. Sein Zwillingsbruder Brad und ehemalige Kollegen werden zunehmend beunruhigt. Die Polizei findet zunächst keine Spuren. Erst als Mitglieder der Gruppe auspacken und Allens Freunde selbst zu ermitteln beginnen, kommt Bewegung in den Fall.
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH