Verhängnisvolle FahrtJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 11: Verhängnisvolle Fahrt
39 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Als die 16-jährige Kathey Horn nach einem Besuch in einem Café spurlos verschwindet, beginnt eine verzweifelte Suche in den weitläufigen Wäldern Nord-Michigans. Die Ermittler stoßen auf widersprüchliche Aussagen und mysteriöse Hinweise auf okkulte Rituale, die etwas mit dem Wicca-Kult zu tun haben. Erst Jahre später führt ein Fund von Pilzsammlern zu einer grausamen Entdeckung im Wald, die das Rätsel um Katheys Verschwinden lösen könnte.
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH