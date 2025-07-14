Die Sekt-kalation: Genuss im ÜbermaßJetzt kostenlos streamen
Villa der Versuchung
Folge 2: Die Sekt-kalation: Genuss im Übermaß
113 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Die Gewinnsumme schmilzt - und mit ihr die Gruppenharmonie. Während die einen den Jackpot retten wollen, stürzen sich andere hemmungslos auf Zigaretten, Snacks und Cola. Doch Zeit zum Innehalten bleibt kaum, schon steht die nächste Verlockung vor der Tür. Das erste Machtspiel bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Spannungen. Und am Ende heißt es Abschied nehmen: Ein Star muss gehen - und reißt mit seinem Kopfgeld auch noch einen Batzen aus dem Jackpot.
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren