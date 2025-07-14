Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Villa der Versuchung

Die Sekt-kalation: Genuss im Übermaß

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 14.07.2025
Die Sekt-kalation: Genuss im Übermaß

Die Sekt-kalation: Genuss im ÜbermaßJetzt kostenlos streamen

Villa der Versuchung

Folge 2: Die Sekt-kalation: Genuss im Übermaß

113 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12

Die Gewinnsumme schmilzt - und mit ihr die Gruppenharmonie. Während die einen den Jackpot retten wollen, stürzen sich andere hemmungslos auf Zigaretten, Snacks und Cola. Doch Zeit zum Innehalten bleibt kaum, schon steht die nächste Verlockung vor der Tür. Das erste Machtspiel bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Spannungen. Und am Ende heißt es Abschied nehmen: Ein Star muss gehen - und reißt mit seinem Kopfgeld auch noch einen Batzen aus dem Jackpot.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Villa der Versuchung
SAT.1
Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Alle 1 Staffeln und Folgen