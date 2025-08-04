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Villa der Versuchung

Provokant und bodenlos: Eklat um die Pizza der Versuchung

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 04.08.2025
Provokant und bodenlos: Eklat um die Pizza der Versuchung

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Villa der Versuchung

Folge 5: Provokant und bodenlos: Eklat um die Pizza der Versuchung

112 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12

Die Kostbar wird einem strengen Budget unterzogen. Das schmeckt nicht jedem. Die Stimmung wird zunehmend gereizt und gipfelt in einem großen Streit, der selbst die Sparer-Fraktion auseinanderreißt. Eine köstliche Versuchung sorgt für den nächsten Eklat. Können sich die Stars für das Kopfgeldspiel noch zusammenreißen? Immer mehr kristallisiert sich heraus: Hier kämpft jeder für sich. Wer bleibt cool, wer fliegt raus und wieviel bleibt übrig von der Mega-Gewinnsumme?

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