Provokant und bodenlos: Eklat um die Pizza der VersuchungJetzt kostenlos streamen
Villa der Versuchung
Folge 5: Provokant und bodenlos: Eklat um die Pizza der Versuchung
112 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12
Die Kostbar wird einem strengen Budget unterzogen. Das schmeckt nicht jedem. Die Stimmung wird zunehmend gereizt und gipfelt in einem großen Streit, der selbst die Sparer-Fraktion auseinanderreißt. Eine köstliche Versuchung sorgt für den nächsten Eklat. Können sich die Stars für das Kopfgeldspiel noch zusammenreißen? Immer mehr kristallisiert sich heraus: Hier kämpft jeder für sich. Wer bleibt cool, wer fliegt raus und wieviel bleibt übrig von der Mega-Gewinnsumme?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Villa der Versuchung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Banijay Productions Germany GmbH
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