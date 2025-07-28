Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kuschel-Ku(r)ss und Intrigen gegen das Fliegen

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 28.07.2025
112 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

Brenda und Gigi machen keine Gefangenen - als rebellische Außenseiter bringen sie die Villa an ihre Grenzen. Regelbruch? Klauen? Provokation? Kein Problem - Hauptsache Reibung. Auch im Kopfgeldspiel wird's ungemütlich: Die Promis müssen sich gegenseitig einschätzen - mit bitteren Wahrheiten inklusive. Während "Seven" und Marken-Mann Kevin um die Krone des größten Luxus-Posers kämpfen, steht plötzlich ein Rauswurf an. Die Kostbar bleibt geschlossen, der Frust wächst ...

