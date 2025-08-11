Lügen, List & Luxus-Eskapaden: Jetzt platzt die Budget-Bombe!Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: Lügen, List & Luxus-Eskapaden: Jetzt platzt die Budget-Bombe!
117 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12
In der Villa der Versuchung werden neue Allianzen geschmiedet und alte Bündnisse verraten. Eine entpuppt sich immer mehr als die unerkannte Spiellenkerin, die vor allem den Männern an den Kragen will. Die angespannte Stimmung eskaliert, als die Stars erfahren, dass einige unter ihnen das abgesprochene Budget ohne Rücksicht auf die Gruppe enorm überschreiten. Eine gefährliche Offenbarung, die den ein oder anderen das hart erspielte Kopfgeld kosten könnte ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH
