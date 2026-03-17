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Vinnie Jones in the Country

Chaos am Bau

HGTVStaffel 1Folge 1vom 17.03.2026
Chaos am Bau

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Vinnie Jones in the Country

Folge 1: Chaos am Bau

44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6

Vinnie Jones versucht, sich nach dem Tod seiner Frau Tanya ein neues Leben in Sussex aufzubauen. Während er von einer eigenen Ruheoase träumt, eskalieren die Spannungen auf der Baustelle. Zwischen Betonproblemen, Organisationschaos und emotionalen Rückschlägen wird das Projekt zur Belastungsprobe.

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