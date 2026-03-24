Vinnie Jones in the Country
Folge vom 24.03.2026: Brand auf dem Hof
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6
Ein chaotischer Start bringt Vinnies Bauprojekte auf dem Land in ernste Gefahr, als ein Brand auf dem Hof ausbricht und die gesamte Anlage bedroht. Zwischen Löscharbeiten, Organisationsstress und wachsendem Druck wird deutlich, wie fragil das ambitionierte Vorhaben ist. Während sein Team an Grenzen stößt, sucht Vinnie Halt in der Weite der Sussex-Landschaft – und bekommt überraschenden Besuch, der für einen Moment Ablenkung vom Ausnahmezustand schafft.
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Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.