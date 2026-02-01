Macau mit Andrea KiewelJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
Folge 3: Macau mit Andrea Kiewel
25 Min.Folge vom 01.02.2026
Moderatorin Andrea Kiewel reist nach Macau: in der ehemaligen portugiesischen Kolonie neben Hongkong erforscht sie Gebäude aus der Kolonialzeit und die macanesische Küche.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:CN, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© blue planet tv