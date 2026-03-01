VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
Folge 4: Umag mit Oliver Hörner
25 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Begleiten Sie Oliver Hörner nach Istrien, Kroatien. Rund um Umag taucht er in die Geschichte ein, schlendert durch Olivenhaine, entdeckt die mediterrane Küche und probiert die vielseitigen Sportmöglichkeiten aus.
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VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
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Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6