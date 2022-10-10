Mysteriöses Verschwinden auf dem CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 1: Mysteriöses Verschwinden auf dem Campingplatz
44 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Am 21.10.2020 verschwindet der damals 47-jährige Nils Hansen unter mysteriösen Umständen auf einem Campingplatz in Güster. Mit Hochdruck suchen die Ermittler nach dem vermissten Familienvater - bis heute leider vergeblich. Die einzige Spur ist sein ausgebranntes Auto. Wurde er Opfer eines Verbrechens? Oder ist er untergetaucht? Die Ungewissheit ist ein Alptraum für die Familie. Besonders für seine Tochter Vanessa, die mittlerweile selbst Mutter geworden ist.
Wenn Menschen verschwinden
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
12
