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Wenn Menschen verschwinden

Seit über 30 Jahren vermisst: Was geschah mit Diana Bloch?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 04.03.2024
Seit über 30 Jahren vermisst: Was geschah mit Diana Bloch?

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Wenn Menschen verschwinden

Folge 2: Seit über 30 Jahren vermisst: Was geschah mit Diana Bloch?

41 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Die damals 17-jährige Diana Bloch verschwand 1991 in Lübbenau auf dem Weg zur Disco spurlos. Für die Polizei ist der Fall ein „Cold Case“ – nicht aber für Dianas Schwester, die heute noch verzweifelt nach ihr sucht.

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