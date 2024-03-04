Seit über 30 Jahren vermisst: Was geschah mit Diana Bloch?Jetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 2: Seit über 30 Jahren vermisst: Was geschah mit Diana Bloch?
41 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Die damals 17-jährige Diana Bloch verschwand 1991 in Lübbenau auf dem Weg zur Disco spurlos. Für die Polizei ist der Fall ein „Cold Case“ – nicht aber für Dianas Schwester, die heute noch verzweifelt nach ihr sucht.
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Wenn Menschen verschwinden
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Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 Gold