1996 als 14-Jährige verschwunden: Der Fall Natalie Leonhard

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 3 vom 24.10.2022
42 Min. Folge vom 24.10.2022 Ab 12

Die damals 14-jährige Natalie Leonhard verschwindet im Juni 1996 mitten in der Saarbrücker Innenstadt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Ihre Mutter stellt sich bis heute die Frage, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Alexandra Rietz will mehr über den Fall des vermissten Mädchens erfahren.

SAT.1 GOLD
