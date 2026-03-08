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Wer stiehlt mir die Show?

Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners fordern Joko heraus

ProSiebenStaffel 11Folge 1vom 08.03.2026
Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners fordern Joko heraus

Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners fordern Joko herausJetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 1: Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners fordern Joko heraus

148 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Heute wollen Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos und Wildcard-Gewinnerin Lotti aus Hamburg Joko Winterscheidt die Show stehlen.

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