Die letzte Chance für eine eigene ShowJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Die letzte Chance für eine eigene Show
153 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Nachdem Joko seine Show im großen Traum-Quiz von Till Reiners wieder zurückgewinnen konnte, wird ihm für diese Staffel noch ein letztes Mal der Job streitig gemacht. Nutzen Nico Santos, Andrea Petkovic, Till Reiners oder sogar die Wildcard diese letzte Chance?
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Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ProSieben & © Season 1: Prosieben & © Season 10: Joyn
Enthält Produktplatzierungen