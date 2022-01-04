Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Episode 1
133 Min.Folge vom 04.01.2022Ab 6
Komikerin Anke Engelke, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti sowie Wildcard-Kandidatin Dunja versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen