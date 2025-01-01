Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt mir die Show?

Episode 6

ProSiebenStaffel 3Folge 6
Episode 6

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 6: Episode 6

135 Min.Ab 6

Komikerin Anke Engelke, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti sowie Wildcard-Kandidat Lars versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

