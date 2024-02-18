Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Der schlimmste Telefonjoker und blitzschnelle Antworten

ProSiebenStaffel 7Folge 2vom 18.02.2024
Der schlimmste Telefonjoker und blitzschnelle Antworten

Der schlimmste Telefonjoker und blitzschnelle AntwortenJetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 2: Der schlimmste Telefonjoker und blitzschnelle Antworten

136 Min.Folge vom 18.02.2024Ab 12

Es ist die wohl begehrteste Show Deutschlands. Und regelmäßig wird sie gestohlen! Der Beklaute? Joko Winterscheidt. Die Show? "Wer stiehlt mir die Show?". Die Diebe? Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf und jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen