Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Jokos großes Comeback
135 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12
Getrieben von der letzten Chance, Jokos Show für sich zu gewinnen, ackern sich Klaas, Lena, Sarah Connor und Wildcard-Kandidatin Mariella durch das Winterscheidtsche Dickicht an Fragen und Hindernissen. Wird es einem oder einer von ihnen gelingen, das Staffelfinale von „Wer stiehlt mir die Show?“ zu moderieren oder müssen wir uns auch nächste Woche wieder mit Joko rumschlagen?
