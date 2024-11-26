Wetterleben mit Manuel Kelemen
Folge 1: Wenn der Wald brennt
26 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6
Mit der rapide zunehmenden Erderwärmung steigt die Waldbrandgefahr nicht nur in den südlichen Teilen Europas. Sie wird auch in Österreich immer mehr zum Thema: Waldbrände treten seit den frühen 2000er Jahren hierzulande häufiger und über einen längeren Zeitraum hinweg auf.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH