Joyn ATStaffel 3Folge 6vom 26.11.2024
Folge 6: Wunder Wolken

26 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6

Wolken haben einen großen Einfluss auf unser Klima, denn sie können die Erde sowohl wärmen als auch kühlen. Wir wissen allerdings noch sehr wenig über ihre konkrete Rolle im Klimawandel. So zum Beispiel ist die Bedeutung spezifischer Aerosole – wie zum Beispiel Nanoplastikpartikel – in der Wolkenbildung noch weitgehend unerforscht

