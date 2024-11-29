Wetterleben mit Manuel Kelemen
Folge 2: Honig & Bienen
26 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6
Der fortschreitende Klimawandel hat nicht nur einen großen Einfluss auf das Überleben unserer Bienen - er wirkt sich auch ganz spezifisch auf die Honigproduktion aus. Verschiebungen in der Vegetation, vermehrter Ausfall der Bestäubung sowie verminderte Möglichkeiten für die Bienen, ihren Stock zu kühlen, sind mit Schuld daran, dass die heimischen Imkerbetriebe im Vorjahr mit nur 60-70 Prozent der Ernte rechnen konnten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wetterleben mit Manuel Kelemen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wetter, Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH