Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Das Katana
40 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine der beeindruckendsten Waffen der Geschichte geschmiedet werden: das japanische Langschwert Katana.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC