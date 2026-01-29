Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 04.02.2026
Folge 7: Der Gladius

40 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Waffenschmiede stellen heute aus einem gewöhnlichen Kugellager eine funktionsfähige Waffe her. Die Finalisten kreieren die wichtigste Waffe der Geschichte - den römischen Gladius.

