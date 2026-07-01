Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 8: Der Kris
40 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Die Waffenschmiede müssen heute aus alltäglichen Metallobjekten ihre Waffe herstellen - das mystische Moro Kris Schwert.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC