Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Showdown in Texas

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 2vom 16.10.2025
Showdown in Texas

Showdown in TexasJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 2: Showdown in Texas

40 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Die Reise geht nach Texarkana, Texas, zur "Bill Moran School of Bladesmithing" - der ältesten Messerschmiedeschule des Landes. Dort werden drei ihrer besten Schmiede auf die ultimative Probe gestellt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen