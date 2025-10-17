Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Napoleons Säbel

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 5vom 17.10.2025
Napoleons Säbel

Napoleons SäbelJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 5: Napoleons Säbel

42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Vier Schmiede müssen Metall verarbeiten, das in verschiedenen Haushaltsgegenständen zu finden ist. Nach ein paar harten Runden kehren die zwei Finalisten in ihre Heimschmieden zurück, um einen der legendärsten Säbel der Geschichte nachzubilden - den "Napoleon Presentation Saber". Welcher Schmied wird eine Waffe schmieden, die dem berüchtigten Feldherrn würdig ist und sich die 10.000 Dollar Presigeld sichern?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen