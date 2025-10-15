Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Showdown in den Appalachen

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 1vom 15.10.2025
Showdown in den Appalachen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 1: Showdown in den Appalachen

42 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Das Team der Show ist auf Tour und durchquert Amerika auf der Suche nach den besten Klingenschmieden des Landes. Heute führt die Reise ins Herz der Appalachen in North Carolina, wo drei der besten Schmiede der Werkstatt auf die Probe gestellt werden. Der Sieger erhält die Chance, gegen andere Schmiede aus ganz Amerika anzutreten - und um den ultimativen Hauptpreis zu kämpfen.

