Wettkampf der Waffenschmiede

Die Tabar Zin

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 12.02.2026
Die Tabar Zin

Die Tabar ZinJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Die Tabar Zin

41 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll ein Kriegsbeil aus dem persisch-indischen Raum gefertigt werden: die Tabar Zin.

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
