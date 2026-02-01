Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 11.02.2026
Folge 8: Das Wikingerschwert

41 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 16

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine der ältesten Waffenformen der Geschichte geschmiedet werden: das Wikingerschwert.

