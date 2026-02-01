Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Shotel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 09.02.2026
Der Shotel

Der ShotelJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 4: Der Shotel

41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll ein äthiopisches Schwert geschmiedet werden: der Shotel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 8 Staffeln und Folgen