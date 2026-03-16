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Wettkampf der Waffenschmiede

Fünf der Besten

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 23vom 16.03.2026
Fünf der Besten

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 23: Fünf der Besten

40 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Fünf der besten Waffenschmiede stellen heute ihr Können auf die Probe und müssen sich in verschiedenen Kategorien und vor einer anspruchsvollen Jury messen lassen.

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