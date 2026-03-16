Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 23: Fünf der Besten
40 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Fünf der besten Waffenschmiede stellen heute ihr Können auf die Probe und müssen sich in verschiedenen Kategorien und vor einer anspruchsvollen Jury messen lassen.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9: A&E Television Networks, LLC