Die Sica

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 27vom 13.10.2025
Folge 27: Die Sica

38 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Sica an, eine Art geschwungener Dolch.

