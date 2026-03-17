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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Romphaia

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 25vom 17.03.2026
Die Romphaia

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 25: Die Romphaia

38 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Romphaia an. Dabei handelt es sich um ein sichelartiges, außergewöhnlich langes Breitschwert der Thraker.

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