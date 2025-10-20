Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 18: Das Jagdschwert
40 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein Jagdschwert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC