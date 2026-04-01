Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 20: Die Qinglong Ji
38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie eine chinesische Waffe namens Qinglong Ji. Eine Speerspitze mit einer Halbmondklinge auf einer Seite zeichnet dieses Kampfgerät aus.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC