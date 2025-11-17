Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Faschinenmesser

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 9vom 17.11.2025
Das Faschinenmesser

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 9: Das Faschinenmesser

41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein Faschinenmesser, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts vom europäischem Militär benutzt wurde.

