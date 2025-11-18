Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Kilidsch

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 11vom 18.11.2025
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie einen Kilidsch an, ein spätmittelalterlicher türkischer Säbel.

